C’est quoi ton entreprise ? Société Audouin Bosabo Montfaucon-Montigné Sèvremoine

C’est quoi ton entreprise ? Société Audouin Bosabo

Montfaucon-Montigné 4 Rue des Amourettes Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-23 11:00:00

2025-10-21 2025-10-23

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un artisan sabotier sandalier

Découvrez l’univers de la société Audouin Bosabo, fabricant de sabots, sandales et bottines 100 % made in France depuis 1890. Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, leur savoir-faire est reconnu pour le travail du bois et du cuir. Leurs paires BOSABO s’exportent dans le monde entier et sont vendues dans

les grands magasins, les concepts stores…

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 h.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut-être susciter des vocations… Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Montfaucon-Montigné 4 Rue des Amourettes Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Discover what goes on behind the scenes of a sandal-making clogmaker

German :

Was ist dein Betrieb? Blicken Sie hinter die Kulissen eines handwerklichen Holzschuhmachers und Sandalenmachers

Italiano :

Qual è la tua attività? Uno sguardo dietro le quinte di un fabbricante di zoccoli e di sandali

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Conozca entre bastidores a un fabricante de zuecos y sandalias

