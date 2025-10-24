C’est quoi ton entreprise ? Sojadis Place du Maréchal Leclerc Beaupréau-en-Mauges

Place du Maréchal Leclerc Jallais Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-24 11:30:00

C’est quoi ton entreprise? Découvrez l’envers du décor d’une société de transformation de véhicules

Unique fabricant français de solutions handiconduite et auto-école, SOJADIS travaille en étroite collaboration avec les professionnels des secteurs santé, social et automobile pour garantir des équipements à la pointe des nouvelles technologies, ergonomiques et sécurisés, simples à installer et à utiliser, et ainsi accompagner tous les conducteurs sur le chemin de l’autonomie. Du bureau d’étude à l’atelier de production, la visite retrace chaque étape du produit fini.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Place du Maréchal Leclerc Jallais Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Get a behind-the-scenes look at a vehicle conversion company

German :

Was ist dein Unternehmen? Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen eines Unternehmens, das Fahrzeuge umbaut

Italiano :

Qual è la vostra attività? Uno sguardo dietro le quinte di un’azienda di trasformazione di veicoli

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Eche un vistazo entre bastidores a una empresa de transformación de vehículos

