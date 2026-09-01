C’est quoi ton entreprise ? Sojadis Equipement Place du Maréchal Leclerc Beaupréau-en-Mauges
vendredi 30 octobre 2026 · Place du Maréchal Leclerc · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
C’est quoi ton entreprise ? Sojadis Equipement
Place du Maréchal Leclerc Jallais Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 10:00:00
fin : 2026-10-30 12:00:00
Date(s) :
2026-10-30
C’est quoi ton entreprise? Découvrez l’envers du décor d’une société de transformation de véhicules
Unique fabricant français de solutions handiconduite et auto-école, SOJADIS travaille en étroite collaboration avec les professionnels des secteurs santé, social et automobile pour garantir des équipements à la pointe des nouvelles technologies, ergonomiques et sécurisés, simples à installer et à utiliser, et ainsi accompagner tous les conducteurs sur le chemin de l’autonomie. Du bureau d’étude à l’atelier de production, la visite retrace chaque étape du produit fini.
Visites gratuites sur INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.
C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et
compétences au cœur de nos entreprises
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Place du Maréchal Leclerc Jallais Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business? Get a behind-the-scenes look at a vehicle conversion company
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Sojadis Equipement Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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