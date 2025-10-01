C’est quoi ton entreprise ? Somer 49 Chemillé Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Somer 49

Chemillé 7 Rue de Bellevue Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-20 15:00:00

2025-10-01 2025-10-06 2025-10-08 2025-10-13 2025-10-15 2025-10-20 2025-10-22 2025-10-27 2025-10-29

C'est quoi ton entreprise ?

Depuis plus de 35 ans, Somer 49 fabrique des pièces mécaniques par usinage pour ses clients industriels. Tous les secteurs d’activité à hautes contraintes industrielles comme la défense, le médical ou encore l’aéronautique sont actifs dans l’entreprise. Spécialiste de la petite série et maitrisant le travail de toutes les matières, l’entreprise est un maillon incontournable de l’activité industrielle du grand Ouest. Apprenez tous les rouages de leurs métiers par cette visite.

Inscriptions à partir du 11 septembre à 10h.

Visite gratuite SUR INSCRIPTION.

A partir de 8 ans

C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Chemillé 7 Rue de Bellevue Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Discover the backstage of a transport and logistics company

German :

Was ist dein Unternehmen? Erfahren Sie mehr über die Hintergründe eines Transport- und Logistikunternehmens

Italiano :

Scoprite cosa succede dietro le quinte di un’azienda di trasporti e logistica

Espanol :

Descubra lo que ocurre entre bastidores en una empresa de transporte y logística

