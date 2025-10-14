C’est quoi ton entreprise ? Super U Chemillé Rue du Chalet Bp 89 Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une grande surface

Ancré à Chemillé depuis 1969, Super U s’engage sur la proximité et soutient les producteurs locaux. Super U Chemillé, c’est la force d’un groupement coopératif au service de votre quotidien. Venez découvrir le fonctionnement de notre entreprise et les divers métiers qui la composent de la boulangerie à la boucherie, en passant par la charcuterie, la mise en rayon (employé commercial) ou encore le drive, vous explorerez l’envers du décor, de la fabrication de nos produits à leur mise en vente.

Visite à partir de 10 ans.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Rue du Chalet Bp 89 Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire

