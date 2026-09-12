C’est quoi ton entreprise ? Super U Chemillé Rue du Chalet Bp 89 Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Super U Chemillé

Rue du Chalet Bp 89 Chemillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 09:30:00

fin : 2026-10-28 11:30:00

Date(s) :

2026-10-12 2026-10-17 2026-10-19 2026-10-21 2026-10-24 2026-10-28

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une grande surface

Ancré à Chemillé depuis 1969, Super U s’engage sur la proximité et soutient les producteurs locaux. Super U Chemillé, c’est la force d’un groupement coppératif au service de votre quotidien. Venez découvrir le fonctionnement de notre entreprise et les divers métiers qui la composent: de la boulangerie à la boucherie, en passant par la charcuterie, la mise en rayon (employé commercial) ou encore le drive, vous explorerez l’envers du décor, d ela fabrication de nos produits à leur mise en vente.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Rue du Chalet Bp 89 Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Discover what goes on behind the scenes of a superstore

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Super U Chemillé Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges