C’est quoi ton entreprise ? Super U Chemillé Rue du Chalet Bp 89 Chemillé-en-Anjou
lundi 12 octobre 2026 · Rue du Chalet Bp 89 · Chemillé-en-Anjou
Informations pratiques
Chemillé-en-Anjou
C’est quoi ton entreprise ? Super U Chemillé
Rue du Chalet Bp 89 Chemillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 09:30:00
fin : 2026-10-28 11:30:00
Date(s) :
2026-10-12 2026-10-17 2026-10-19 2026-10-21 2026-10-24 2026-10-28
C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une grande surface
Ancré à Chemillé depuis 1969, Super U s’engage sur la proximité et soutient les producteurs locaux. Super U Chemillé, c’est la force d’un groupement coppératif au service de votre quotidien. Venez découvrir le fonctionnement de notre entreprise et les divers métiers qui la composent: de la boulangerie à la boucherie, en passant par la charcuterie, la mise en rayon (employé commercial) ou encore le drive, vous explorerez l’envers du décor, d ela fabrication de nos produits à leur mise en vente.
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.
C’est quoi ton entreprise ?
C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Rue du Chalet Bp 89 Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business? Discover what goes on behind the scenes of a superstore
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Super U Chemillé Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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