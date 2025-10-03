C’est quoi ton entreprise ? Tess Spiruline Lieu-dit La Herse Montrevault-sur-Èvre

Lieu-dit La Herse Le Fief-Sauvin Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Début : 2025-10-03 15:30:00

fin : 2025-10-17 16:30:00

2025-10-03 2025-10-10 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-25 2025-10-31

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une ferme aquacole

La spiruline ? Quel est donc cet aliment ? Première ferme spiruline des Mauges, Tess spiruline propose une aquaculture paysanne et de qualité de cet aliment encore méconnu. Un savoir-faire à découvrir pour un aliment qui va vous surprendre !

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre à 10 h.

« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges .

Lieu-dit La Herse Le Fief-Sauvin Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What is your business? Discover what goes on behind the scenes of an aquaculture farm

German :

Was ist dein Betrieb? Blick hinter die Kulissen einer Aquakulturfarm

Italiano :

Qual è la tua attività? Dietro le quinte di un’azienda di acquacoltura

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Entre bastidores de una granja de acuicultura

