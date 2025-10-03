C’est quoi ton entreprise ? Thomas Constructions Métalliques Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé 7 Rue de l'Europe Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-03 10:30:00

fin : 2025-10-03 11:30:00

2025-10-03 2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24 2025-10-31

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une métallerie.

Depuis 1989, l’entreprise bâtit des édifices pour le secteur industriel, agricole, commerciale et tertiaire. Du dessinateur au calculateur en passant par l’atelier, découvrez les différents métiers de cette entreprise spécialisée dans les constructions métalliques.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10H.

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

+33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Take a behind-the-scenes look at a metal workshop.

German :

Was ist dein Betrieb? Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen eines Metallbetriebs.

Italiano :

Qual è la vostra attività? Scoprite cosa succede dietro le quinte di una fabbrica di metalli.

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Descubre lo que ocurre entre bastidores en una fábrica metalúrgica.

