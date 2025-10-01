C’est quoi ton entreprise ? Valor 3E La Boiverie Mauges-sur-Loire

C’est quoi ton entreprise ? Valor 3E La Boiverie Mauges-sur-Loire mercredi 1 octobre 2025.

C’est quoi ton entreprise ? Valor 3E

La Boiverie Bourgneuf-en-Mauges Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 14:30:00

fin : 2025-10-08 16:00:00

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-08 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-28 2025-10-29

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une usine de tri et centre d’enfouissement des ordures ménagères

Avez-vous déjà réfléchi au trajet de votre sac-poubelle une fois vidé dans le camion ? Pour le découvrir, Valor3E vous ouvre les portes de son UVÉOR (Unité de Valorisation Énergétique et Organique), où 20 000 tonnes de déchets sont traitées chaque année. Suivez le parcours de vos ordures ménagères, et plongez au cœur du processus de transformation de vos déchets en compost !

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 h.

« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges .

La Boiverie Bourgneuf-en-Mauges Mauges-sur-Loire 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Discover the backstage of a sorting plant and landfill of household waste

German :

Was ist dein Unternehmen? Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen einer Müllsortieranlage und Mülldeponie

Italiano :

Guardate dietro le quinte di un impianto di selezione e di una discarica per rifiuti domestici

Espanol :

Conozca entre bastidores una planta de clasificación y un vertedero de residuos domésticos

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Valor 3E Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges