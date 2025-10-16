C’est quoi ton entreprise ? Village santé Saint Joseph CHAUDRON-EN-MAUGES Montrevault-sur-Èvre

C’est quoi ton entreprise ? Village santé Saint Joseph CHAUDRON-EN-MAUGES Montrevault-sur-Èvre jeudi 16 octobre 2025.

C’est quoi ton entreprise ? Village santé Saint Joseph

CHAUDRON-EN-MAUGES 18 Avenue du Plessis Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 15:00:00

fin : 2025-10-16 16:30:00

Date(s) :

2025-10-16

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un hôpital et établissement médico-social

Le Village Santé Saint Joseph (Fondation FASSIC) est un lieu unique au service des plus fragiles. Entre hôpital de proximité, accompagnement des personnes âgées et accueil des personnes en situation de handicap, cet établissement incarne les valeurs de solidarité et de bienveillance. Une visite, c’est l’occasion de rencontrer des équipes engagées (+ de 50 métiers différents) et de mieux comprendre ce que prendre soin veut dire au coeur de notre territoire.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre à 10h

C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations … Programme élaboré par Ôsez Mauges .

CHAUDRON-EN-MAUGES 18 Avenue du Plessis Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Discover what goes on behind the scenes of a hospital and medical-social establishment

German :

Was ist dein Betrieb? Blick hinter die Kulissen eines Krankenhauses und einer sozialmedizinischen Einrichtung

Italiano :

Qual è la vostra attività? Uno sguardo dietro le quinte di un ospedale e di una struttura medico-sociale

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Conozca entre bastidores un hospital y un establecimiento médico-social

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Village santé Saint Joseph Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges