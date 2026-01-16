C’est quoi ton métier ? Structure Info Jeunes Lamballe-Armor

C’est quoi ton métier ?

Structure Info Jeunes 15 Rue Saint-Martin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 14:00:00

fin : 2026-03-18 15:30:00

Date(s) :

2026-03-18

Votre enfant s’intéresse aux métiers de l’environnement et du développement durable ? La SIJ de Lamballe Terre & Mer lui propose de découvrir concrètement les métiers de la Fonction Publique Territoriale dans le secteur environnemental.

Sur réservation. .

