C’est quoi tous ces tessons ? – Atelier Céramologie Médiathèque-Espace Diderot Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 10:30 – 12:00

Gratuit : non Sur réservation auprès de la médiathèque Espace Diderot de Rezé. Adulte, Senior, Etudiant

Cet atelier consiste à découvrir une importante spécialité de l’archéologie : l’étude des céramiques.Il s’agit de comprendre ce qu’est cette matière d’une part, puis de comprendre le métier du céramologue par la pratique (tri de tessons, remontage de céramiques, identification, mesures et dessin technique).

Médiathèque-Espace Diderot Château de Rezé Rezé 44400

02 40 04 05 37 https://mediatheque.reze.fr/ https://mediatheque.reze.fr/node/20263792