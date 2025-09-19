C’est (re)party ! avec Vaudou Game + Nnawa Cave à Musique Mâcon

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19 02:00:00

2025-09-19

Vaudou Game, Lyon (vaudou funk)

Toujours avec groove, le mystique Peter solo, hybride son Gam(m)e avec des sonorités outre-atlantique empreinte de Cumbia. L’alchimie des guitares, congas, bongos, cuivres et autres claviers futuro-vintage envoûtent les hanches et transcendent l’esprit. Griot moderno-funky, Solo le sarcastique souffle derrière son masque un chant de lutte face aux manœuvres politiques, aux crimes climatiques, aux injustices subit par les peuples. Rembourser l’Afrique, les gens, la Terre… FINTOU !!

Fintou 2025 Hot Casa Records

Nnawa, Bourg-en-Bresse (Soul Groovy)

Après un premier EP, Nnawa célèbre sur son premier album, la fusion audacieuse de la Soul, du Hip-hop et de la musique électro. Ce nouveau projet marie des rythmes groovy et un flow incisif.

The Biggest Part Of Me nous guide dans une quête personnelle où Nnawa nous livre la sincérité de ses réflexions.

Nnawa, une musique solaire pour renaître. Coup de cœur Radio France

The Biggest Part Of Me 2025 Nnawa .

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 96 69

