Chemin de la prison, médiathèque Lesperon Landes

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-15
2025-10-15

Un atelier à partir de 5 ans
Viens décorer ton assiette
Chemin de la prison, médiathèque Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine   mediatheque@paysmorcenais.fr

English : C’est toi l’artiste ! Atelier créatif « À Table »

A workshop for children aged 5 and over
Come and decorate your plate

German : C’est toi l’artiste ! Atelier créatif « À Table »

Ein Workshop für Kinder ab 5 Jahren
Komm und dekoriere deinen Teller

Italiano :

Un laboratorio per bambini dai 5 anni in su
Vieni a decorare il tuo piatto

Espanol : C’est toi l’artiste ! Atelier créatif « À Table »

Un taller para niños a partir de 5 años
Ven a decorar tu plato

