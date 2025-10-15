C’est toi l’artiste ! Atelier créatif « À Table » Lesperon

C'est toi l'artiste ! Atelier créatif « À Table » Lesperon mercredi 15 octobre 2025.

C’est toi l’artiste ! Atelier créatif « À Table »

Chemin de la prison, médiathèque Lesperon Landes

Gratuit

2025-10-15

Un atelier à partir de 5 ans

Viens décorer ton assiette

Viens décorer ton assiette .

Chemin de la prison, médiathèque Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@paysmorcenais.fr

English : C’est toi l’artiste ! Atelier créatif « À Table »

A workshop for children aged 5 and over

Come and decorate your plate

German : C’est toi l’artiste ! Atelier créatif « À Table »

Ein Workshop für Kinder ab 5 Jahren

Komm und dekoriere deinen Teller

Italiano :

Un laboratorio per bambini dai 5 anni in su

Vieni a decorare il tuo piatto

Espanol : C’est toi l’artiste ! Atelier créatif « À Table »

Un taller para niños a partir de 5 años

Ven a decorar tu plato

