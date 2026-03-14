C’est toi l’artiste ! Atelier créatif ATEBAS

12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Viens créer tes atébas

à partir de 7 ans

Viens créer tes atébas

à partir de 7 ans .

12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@paysmorcenais.fr

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English : C’est toi l’artiste ! Atelier créatif ATEBAS

Come and create your own atebas

from age 7

L’événement C’est toi l’artiste ! Atelier créatif ATEBAS Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Morcenx