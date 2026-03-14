C’est toi l’artiste ! Atelier créatif ATEBAS Morcenx-la-Nouvelle
C’est toi l’artiste ! Atelier créatif ATEBAS Morcenx-la-Nouvelle mercredi 15 avril 2026.
C’est toi l’artiste ! Atelier créatif ATEBAS
12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Viens créer tes atébas
à partir de 7 ans
Viens créer tes atébas
à partir de 7 ans .
12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@paysmorcenais.fr
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English : C’est toi l’artiste ! Atelier créatif ATEBAS
Come and create your own atebas
from age 7
L’événement C’est toi l’artiste ! Atelier créatif ATEBAS Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Morcenx