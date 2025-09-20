C’EST TOI QU’ON ADORE & PODE SER LEÏLA KA Paulhan

C’EST TOI QU’ON ADORE & PODE SER LEÏLA KA

Un plateau danse avec deux formes courtes et puissantes de la chorégraphe Leïla Ka !

Chaque soir C’est toi qu’on adore, suivi de Pode Ser, puis d’un échange avec l’équipe artistique.

C’est toi qu’on adore et Pode Ser, deux pièces percutantes qui visent juste et touchent au coeur Les Inrockuptibles.

C’EST TOI QU’ON ADORE

Une danse puissante et résistante, une gestuelle électrique.

Elles sont deux mais pourraient être cent ou mille. Ensemble, elles s’élancent bancales, malades ou parfois heureuses, et s’engagent peut-être pour le meilleur mais probablement pour le pire. Contre elles, une adversité que l’on devine mais dont on ne sait rien.

Héroïnes, tour à tour invincibles ou tragiquement vulnérables, elles avancent, résistent, s’effondrent parfois, mais s’évertuent inlassablement à lutter jusqu’à l’épuisement des forces que l’on sent poindre.

Dans une trajectoire sinueuse, C’est toi qu’on adore est un cri d’espoir où le corps exulte ce qu’il a de plus cher, cette pulsion de vie qui nous tient debout.

Dès 10 ans.

Durée 25 min.

PODE SER

Un solo coup de poing !

Pode Ser [Peut être] illustre la difficulté d’être soi ; il est question de limites, d’aspirations mais aussi de désarroi. Peut-être le désarroi d’être au monde et de n’être que soi.

L’interprète s’engage seule dans un dialogue brut, à travers différents langages chorégraphiques, à la recherche des identités multiples qui constituent la personne. Sa présence se fait incandescente.

En robe vieux rose, elle se lance dans une gestuelle tranchante, acérée, signature de sa chorégraphe. Rageuse, elle affronte son corps sur le Trio n°100 de Schubert. Le propos est vigoureux, empreint de fureur de vivre, son interprétation magistrale.

Dès 10 ans.

Durée 17 min.

Interprétation Marian Faria.

SILLON PROLONGEAIT LA SOIRÉE ?!

Après chaque représentation, un temps d’échange est organisé avec l’équipe artistique. Retrouvons-nous ensuite autour d’une soupe préparée pour l’occasion.

STAGE ABEILLE

Avec l’une des interprètes des spectacles

Autour de l’univers de Leïla Ka, dans lequel on flirte librement avec les danses contemporaines et le théâtre, pour jouer la comédie en dansant, raconter des histoires par le geste, mettre en mouvements des émotions.

Sam. 17 Jan 10h-18h

Ouvert à tous.tes, dès 16 ans.

Sur inscription. .

Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 6 36 01 14 29

English :

A dance set featuring two short, powerful forms by choreographer Leïla Ka!

Each evening: C’est toi qu’on adore, followed by Pode Ser, then a discussion with the artistic team.

« C’est toi qu’on adore and Pode Ser, two powerful pieces that hit the nail on the head and touch the heart » Les Inrockuptibles.

German :

Eine Tanzbühne mit zwei kurzen und kraftvollen Formen der Choreographin Leïla Ka!

Jeden Abend C’est toi qu’on adore, gefolgt von Pode Ser und einem anschließenden Austausch mit dem künstlerischen Team.

« C’est toi qu’on adore et Pode Ser, deux pièces percutantes qui visent juste et touchent au coeur » (Du bist es, den wir lieben und Pode Ser, zwei eindringliche Stücke, die ins Herz treffen) Les Inrockuptibles.

Italiano :

Un set di danza con due forme brevi e potenti della coreografa Leïla Ka!

Ogni sera: C’est toi qu’on adore, seguito da Pode Ser, quindi un dibattito con il team artistico.

« C’est toi qu’on adore e Pode Ser, due pezzi potenti che colpiscono nel segno e toccano il cuore » Les Inrockuptibles.

Espanol :

¡Un conjunto de danza con dos formas cortas y potentes de la coreógrafa Leïla Ka!

Cada noche: C’est toi qu?on adore, seguida de Pode Ser, y a continuación un coloquio con el equipo artístico.

« C’est toi qu’on adore y Pode Ser, dos piezas poderosas que dan en el clavo y tocan el corazón » Les Inrockuptibles.

