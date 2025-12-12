C’EST UN BEAU ROMAN – THEATRE A L’OUEST Rouen

C’EST UN BEAU ROMAN Début : 2026-01-03 à 21:00. Tarif : – euros.

Léo, jeune vieux beau, prend en co-voiturage Anna, quinqua pimpante et généreuse, pour égayer sa route jusqu’à Bordeaux. Mais qui est vraiment Anna ? Est-elle là par hasard ?Avec un zeste de mauvaise foi, un soupçon d’affection et beaucoup d’exubérance, ce road-movie de Lilan Lloyd réserve bien des secousses !

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76