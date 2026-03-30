C’est votre choix ! Médiathèque Loudun
C’est votre choix ! Médiathèque Loudun samedi 18 avril 2026.
C’est votre choix !
Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
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Pour les adultes Réservation conseillée .
Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26 mediatheque.loudun@pays-loudunais.fr
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English : C’est votre choix !
L’événement C’est votre choix ! Loudun a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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