C’EST VULVISSIME – COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest

C’EST VULVISSIME Début : 2026-04-17 à 21:00. Tarif : – euros.

Après PAROLES DE CLITORIS, Stéphanie revient avec C’EST VULVISSIME, un spectacle autobiographique, intime et percutant, sélectionné deux fois aux Printemps du Rire de Toulouse. Elle incarne l’ado et ses premières règles, la saison des premières fois, le gynéco (à mourir de rire), l’accouchement… et même la découverte de son clitoris au ski. Sans oublier la grande question existentielle : quelle est la différence entre le périnée et les Pyrénées? Bref, on rit du début à la fin. Si vous avez aimé l’humoriste dans Paroles de Clitoris, découvrez son histoire entre rire, amour et vérité.

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29