Cesta de Nadau 2025 1/2 finale Complexe de Pelote Pau

Cesta de Nadau 2025 1/2 finale

Complexe de Pelote 458 Bvd du Cami Salié Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

1/2 finale….programme en attente

Un tournoi de haut vol… et de bonne humeur !

Depuis 16 ans, décembre rime avec sport, fête et convivialité. Cette année encore, le rendez-vous est pris les 5, 12 et 19 décembre 2025, venez vibrer avec nous !

Au programme ? Une compétition de très haut niveau portée par des joueurs de prestige… et une ambiance chaleureuse à la sauce béarnaise. Entre spectacle sportif et esprit de fête, on vous réserve aussi quelques surprises et nouveautés à partager avec nos partenaires.

On compte sur vous pour faire partie de l’aventure ! .

Complexe de Pelote 458 Bvd du Cami Salié Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

