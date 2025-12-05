Cesta de Nadau 2025 Complexe de Pelote Pau
Cesta de Nadau 2025 Complexe de Pelote Pau vendredi 5 décembre 2025.
Cesta de Nadau 2025
Complexe de Pelote 458 Bvd du Cami Salié Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-05
Un tournoi de haut vol… et de bonne humeur !
Depuis 16 ans, décembre rime avec sport, fête et convivialité. Cette année encore, le rendez-vous est pris les 5, 12 et 19 décembre 2025, venez vibrer avec nous !
Au programme ? Une compétition de très haut niveau portée par des joueurs de prestige… et une ambiance chaleureuse à la sauce béarnaise. Entre spectacle sportif et esprit de fête, on vous réserve aussi quelques surprises et nouveautés à partager avec nos partenaires.
On compte sur vous pour faire partie de l’aventure ! .
Complexe de Pelote 458 Bvd du Cami Salié Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : Cesta de Nadau 2025
German : Cesta de Nadau 2025
Italiano :
Espanol : Cesta de Nadau 2025
L’événement Cesta de Nadau 2025 Pau a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Pau