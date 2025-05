CÉSURE / Césure fait sa Nuit Blanche : archives et créations contemporaines dans l’espace public – Césure Paris, 7 juin 2025, Paris.

Ancien campus universitaire, Césure est un tiers-lieu porté par Plateau Urbain en partenariat avec Yes We Camp, l’Association Aurore et Emmaüs Campüs, dans l’attente de sa réhabilitation par l’EPAURIF.

Entre images, lumières, sons et mouvements, la Nuit Blanche à Césure proposera une expérience en phase avec son temps. Les visiteurs seront invités à parcourir les différentes propositions issues des multiples expressions présentes dans l’enceinte des différents bâtiments du 13 rue Santeuil. La créativité y résonnera dans toute sa diversité.

Cette Nuit Blanche sera également un moment de fête et de célébration. Les visiteur·euses auront l’opportunité de partager des instants de convivialité, où la musique, la danse et les performances seront autant d’occasions de se rassembler et de célébrer les identités plurielles dans toute leur diversité. Cet esprit festif renforcera les valeurs de communauté et de partage qui sont au cœur de l’identité de Césure.

« TPG : archives et créations contemporaines dans l’espace public »

Cette programmation se voudra placée sous le signe des possibles, favorisant la visibilisation archivistique et artistique des communautés TransPédéGouine. Cette volonté résulte d’une dynamique de célébration et de reconnaissance des artistes porteur·euses de récits queer. Les différentes salles et scènes deviendront des lieux de présentation d’une multitude de productions transdisciplinaires. Au cœur de cette édition, les archives joueront un rôle central. L’événement s’articulera autour de l’importance de la production d’archives, des mémoires et des traces de soi, portées directement par les artistes et collectifs. Ainsi, chaque proposition et production artistique participera à la constitution d’une archive vivante, témoignant des pratiques, des récits et des identités queers.

« Tisser des mémoires : archives individuelles et collectives de Césure »

Chaque occupant·e de Césure sera invité·e à partager sa mémoire, son récit et ses traces. Le fil rouge de cette édition sera porté par une interrogation centrale : « Quelle est votre archive à vous ? ». À travers cette question, ce fil permettra de lier l’histoire des individus à celle du lieu. Ainsi, l’archive collective de tous les occupant·es prendra forme au fil de leurs espaces de création, tissant une mémoire vivante et partagée. Iels auront non seulement l’opportunité de présenter leurs travaux dans leurs ateliers, mais aussi de les faire déborder dans les espaces communs de Césure.

« Célébrer les identités multiples et la création »

L’ambition de cette Nuit Blanche est de provoquer rencontres, dialogues et échanges. Avec cet événement, Césure souhaite non seulement célébrer les archives et la création contemporaine, mais aussi affirmer qu’il est essentiel de visibiliser les récits minoritaires et les pratiques artistiques dans leurs globalités. Par extension, cet événement deviendra lui-même une archive, un jalon inscrit dans une mémoire collective en constante évolution.

Partenaire : Plateau Urbain.

Avec le commissariat de Quentin De Vedelly.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 02h00

gratuit

Site accessible pour les personnes en fauteuil en autonomie.

Tout public.

Césure 13 rue Santeuil 75005 Paris

Entre image, lumières, sons et mouvements, la créativité dans toute sa diversité.