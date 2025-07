Formula Bula 2025, le festival qui réunit chaque année à Paris et en Île-de-France toutes les familles de la bande dessinée internationale ! Césure Paris

Formula Bula 2025, le festival qui réunit chaque année à Paris et en Île-de-France toutes les familles de la bande dessinée internationale ! Césure Paris vendredi 26 septembre 2025.

Pour sa treizième édition, le festival tisse une programmation engagée et politique autour d’une figure centrale, féministe anticonformiste reconnue comme pionnière et malheureusement aujourd’hui disparue, l’américaine Aline Kominsky-Crumb. Pour accompagner l’exposition et les rencontres qui seront consacrées à cette figure de l’autobiographie en bande dessinée, Formula Bula convie des auteurices qui explorent à travers fictions et autofictions, l’intime, les combats féministes et l’émancipation, et qui questionnent les rapports de domination.

Du 26 au 28 septembre 2025, plongez dans l’univers foisonnant de la bande dessinée alternative !

Le festival réunit 60 maisons d’édition indépendantes, les bibliothèques et médiathèques de Paris et plus de 200 auteur·ices pour trois jours de découvertes, d’échanges et de créations. Au programme : ateliers pour petits et grands, expositions, rencontres, performances dessinées et spectacles.

Formula Bambini

Pour chiller, bouquiner ou participer à des ateliers collectifs, c’est là que ça se passe ! Après celles d’Anouk Ricard l’an passé, le Formula Bambini porte cette année les couleurs de l’autrice allemande Aisha Franz avec une mise en espace de son livre jeunesse Drei Aus Der Zukunft (Éd. Reproduit – 2024), inédit en France.

Aisha Franz – Drei Aus Der Zukunft (Éd. Reproduit – 2024) ; Crédits : ©Aisha Franz – Drei Aus Der Zukunft (Éd. Reproduit – 2024)

Vous pourrez également retrouver le Coin lecture, proposé par les bibliothèques de la ville de Paris du vendredi 26 au dimanche 28 septembre de 11h à 18h. Il y sera proposé des ateliers de création de badges et de marque-pages, des coloriages, un salon de lecture ainsi que des lectures pour enfants :

Heure du conte le samedi 27 sept à 16h ( à partir de 4 ans)

le samedi 27 sept à 16h ( à partir de 4 ans) Lecture de kamishibaï le dimanche à 16h (à partir de 2 ans)

Que vous soyez passionnés de BD ou simplement curieux, venez explorer l’univers fascinant du neuvième art aux côtés de celles et ceux qui le créent !

Du vendredi 26 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

dimanche

de 11h00 à 19h00

vendredi, samedi

de 11h00 à 20h00

gratuit

Certaines activités sont vite complètes, nous vous conseillons de réserver directement sur le site du festival formulabula.fr

Tout public.

Césure 13 rue Santeuil 75005 Paris

Métro -> 7 : Censier – Daubenton (Paris) (181m)

Bus -> 246789 : Buffon – la Mosquée (Paris) (171m)

Vélib -> Censier – Santeuil (65.57m)

https://formulabula.fr/festival