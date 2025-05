Festival Plancheur·euses : BD, illustration et arts visuels, féministe, queer et militant – Césure Paris, 17 mai 2025, Paris.

Le festival Plancheur·euses revient pour sa 3ème édition les 17 et 18 mai 2025 à Césure !

Initialement un festival féministe et queer de BD et d’illustration, Plancheur·euses s’ouvre cette année aux arts visuels et militants. Au programme : stands d’artistes et collectifs, dédicaces, tattoos, tables rondes, ateliers créatifs, projections de films, expositions, fresque participative, bibliothèque itinérante, librairie, une soirée de show, DJ sets… et des surprises !

Nous souhaitons que le festival soit accessible à tous et toutes, la billetterie est donc disponible gratuitement ou à prix libre selon les possibilités financières de chacun et chacune. La prise de billet gratuit aide à anticiper le nombre de personnes intéressées et ainsi à organiser au mieux ces deux jours d’événements.

Du samedi 17 mai 2025 au dimanche 18 mai 2025 :

dimanche

de 12h00 à 18h00

samedi

de 12h00 à 00h00

gratuit

Tous les bénéfices du festival sont reversés à des cagnottes et associations caritatives.

Public jeunes et adultes.

Césure 13 rue Santeuil 75005 Paris

https://www.instagram.com/festivalplancheur.euses?igsh=MWFmMG1xcXVvbDVzbg%3D%3D&utm_source=qr festivalplancheur.euses@gmail.com

