Cet aprem on joue ! Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor
Cet aprem on joue ! Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor samedi 28 mars 2026.
Cet aprem on joue !
Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Chifoumi nous fait découvrir sa sélection de jeux piochés dans le catalogue de l’éditeur Bombyx. Préparez-vous à des parties endiablées ! .
Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cet aprem on joue ! Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor