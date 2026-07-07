Informations pratiques

Yquebeuf

Cet été à la Micro Folie d’Yquebeuf

Route de Colmare Yquebeuf Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25

La Micro-Folie vous propose un programme d’ateliers créatifs et de médiations artistiques tout au long de l’été 2026.

Avant chaque atelier manuel, une courte médiation permettra de découvrir des œuvres, d’échanger et d’explorer un thème artistique en lien avec l’activité du jour saisons dans l’art, portraits, paysages, BD, mythes, couleurs, émotions, animaux fantastiques…

Les ateliers auront lieu du mardi 7 juillet au mardi 25 août de 15h à 17h.

Au programme carnet de vacances artistique, mini-zine, marque-page d’été, carte postale créative, planche de BD, couverture de livre, contes et légendes, fresque collective, moodboard, carnets, guirlande d’été, nuancier des émotions…

Minimum 3 inscriptions par séance

Pour toute information complémentaire, contacter la Micro-Folie de Yquebeuf. .

Route de Colmare Yquebeuf 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 14 76 microfolies.yquebeuf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cet été à la Micro Folie d’Yquebeuf

L’événement Cet été à la Micro Folie d’Yquebeuf Yquebeuf a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin