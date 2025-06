Cet été à Maurepas Gayeulles Place Lucie et Raymond Aubrac, devant Intermarché Rennes 27 août 2025

Cet été à Maurepas Gayeulles Place Lucie et Raymond Aubrac, devant Intermarché Rennes Mercredi 27 août, 14h00 Ille-et-Vilaine

Des loisirs, du sport et des jeux pour tous!

Structures gonflabes et boxe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-27T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-27T19:00:00.000+02:00

1



Place Lucie et Raymond Aubrac, devant Intermarché Place Lucie et Raymond Aubrac, Rennes Maurepas – Patton Rennes Ille-et-Vilaine