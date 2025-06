Cet été à Maurepas Gayeulles promenade Odette du Puigaudeau Rennes 9 juillet 2025

Des loisirs, du sport et des jeux pour tous!

Activités sportives, jeux géants, structure gonflable, stand maquillage, animation avec Rue des Livres, initiation et spectacle de foot free style et scène ouverte!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-09T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-09T19:00:00.000+02:00

promenade Odette du Puigaudeau 33A Av. des Gayeulles, 35700 Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine