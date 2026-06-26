Cet été à Rennes · Animation avant séance Association du Bourg L’Evêque Rennes
Cet été à Rennes · Animation avant séance Association du Bourg L’Evêque Rennes mardi 25 août 2026.
Cet été à Rennes · Animation avant séance Association du Bourg L’Evêque Rennes Mardi 25 août, 18h00 Ille-et-Vilaine
gratuit · entrée libre
CONCERT FOLK-POP · ANIMATION Découverte et création des objets du pré-cinéma · CABAQUIZZ · Avec Diva Peupray et Phoebus Fragonard · CINÉ PLEIN-AIR «DANS LA CUISINE DES NGUYEN» · GRATUIT
**Animation avant séance Ciné Plein Air · Cet été à Rennes**
**18h00 : CONCERT FOLK-POP** · Avec les groupes de musique
de l’association du bourg l’évêque · 1h30
**18h : ANIMATION** BIBLIOTHÈQUE BOURG L’EVESQUE · **Découverte et création des objets du pré-cinéma** · 2h00
**19h30 : ️ CABAQUIZZ** · Avec Diva Peupray et Phoebus Fragonard · Un cabaret et un quizz géant ! · 1h30
**21h30 : CINÉ PLEIN-AIR «DANS LA CUISINE DES NGUYEN»** · Réalisation Stéphane Ly-Cuong · France · 2025 · 1h35
Organisé par L’association du Bourg L’Évêque, La Maison de quartier La Touche, MJC La Paillette, CPB Noroit et La Bibliothèque Bourg L’Evesque
Cour de l’Association du Bourg L’Évêque · 14·16 rue papu Rennes
** GRATUIT · tout public**
Buvette et snack sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-25T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-25T23:30:00.000+02:00
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https://www.assobourgleveque.org/
Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27
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