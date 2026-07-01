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Cet été à Rennes · Animation avant séance, Association du Bourg L’Evêque, Rennes

mardi 25 août 2026 · Association du Bourg L'Evêque · Rennes

Cet été à Rennes · Animation avant séance, Association du Bourg L’Evêque, Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
Association du Bourg L'Evêque
Adresse
16 rue papu 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
gratuit · entrée libre

Cet été à Rennes · Animation avant séance Mardi 25 août, 18h00 Association du Bourg L’Evêque Ille-et-Vilaine

gratuit · entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T18:00:00+02:00 – 2026-08-25T23:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T18:00:00+02:00 – 2026-08-25T23:30:00+02:00

Animation avant séance Ciné Plein Air · Cet été à Rennes
18h00 : CONCERT FOLK-POP · Avec les groupes de musique
de l’association du bourg l’évêque · 1h30
18h : ANIMATION BIBLIOTHÈQUE BOURG L’EVESQUE · Découverte et création des objets du pré-cinéma · 2h00
19h30 : ️‍ CABAQUIZZ · Avec Diva Peupray et Phoebus Fragonard · Un cabaret et un quizz géant ! · 1h30
21h30 : CINÉ PLEIN-AIR «DANS LA CUISINE DES NGUYEN» · Réalisation Stéphane Ly-Cuong · France · 2025 · 1h35
Organisé par L’association du Bourg L’Évêque, La Maison de quartier La Touche, MJC La Paillette, CPB Noroit et La Bibliothèque Bourg L’Evesque
Cour de l’Association du Bourg L’Évêque · 14·16 rue papu Rennes
GRATUIT · tout public
Buvette et snack sur place

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 02 30 02 62 27 https://www.assobourgleveque.org/ https://www.instagram.com/assobourgleveque.rennes
CONCERT FOLK-POP · ANIMATION Découverte et création des objets du pré-cinéma · CABAQUIZZ · Avec Diva Peupray et Phoebus Fragonard · CINÉ PLEIN-AIR «DANS LA CUISINE DES NGUYEN» · GRATUIT cinéma plein air

ABE

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