Cet été à Rennes · Animation avant séance, Association du Bourg L’Evêque, Rennes
mardi 25 août 2026 · Association du Bourg L'Evêque · Rennes
Informations pratiques
Cet été à Rennes · Animation avant séance Mardi 25 août, 18h00 Association du Bourg L’Evêque Ille-et-Vilaine
gratuit · entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T18:00:00+02:00 – 2026-08-25T23:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T18:00:00+02:00 – 2026-08-25T23:30:00+02:00
Animation avant séance Ciné Plein Air · Cet été à Rennes
18h00 : CONCERT FOLK-POP · Avec les groupes de musique
de l’association du bourg l’évêque · 1h30
18h : ANIMATION BIBLIOTHÈQUE BOURG L’EVESQUE · Découverte et création des objets du pré-cinéma · 2h00
19h30 : ️ CABAQUIZZ · Avec Diva Peupray et Phoebus Fragonard · Un cabaret et un quizz géant ! · 1h30
21h30 : CINÉ PLEIN-AIR «DANS LA CUISINE DES NGUYEN» · Réalisation Stéphane Ly-Cuong · France · 2025 · 1h35
Organisé par L’association du Bourg L’Évêque, La Maison de quartier La Touche, MJC La Paillette, CPB Noroit et La Bibliothèque Bourg L’Evesque
Cour de l’Association du Bourg L’Évêque · 14·16 rue papu Rennes
GRATUIT · tout public
Buvette et snack sur place
Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 02 30 02 62 27 https://www.assobourgleveque.org/ https://www.instagram.com/assobourgleveque.rennes
CONCERT FOLK-POP · ANIMATION Découverte et création des objets du pré-cinéma · CABAQUIZZ · Avec Diva Peupray et Phoebus Fragonard · CINÉ PLEIN-AIR «DANS LA CUISINE DES NGUYEN» · GRATUIT cinéma plein air
ABE
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