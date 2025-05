Cet été à Rennes et Partir en Livre – La Balade des Livres Rennes, 3 juillet 2025, Rennes.

Cet été à Rennes et Partir en Livre La Balade des Livres Rennes 3 – 8 juillet Gratuit

Des journées ludiques, créatives et récréatives autour du livre et des oiseaux : rencontres d’auteures, fabrication papier, carnets d’observation, lectures, calligramme, expositions…

Jeudi 3 juillet à la Galerie Basalt aux Prairies Saint-Martin et La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon

de 9h30 à 16h

Accueil de classes UPE2A des écoles Liberté et Contour Saint-Aubin, visite de

l’exposition « Cui-Cui », balade découverte, observation des oiseaux et d’étrangetés du

quartier, rencontre avec Marilyn Degrenne, auteure et lectures à haute voix avec Cécile

Heurtin

Jauge limitée – contacter l’association

Vendredi 4 juillet à la Galerie Basalt, La Péniche Spectacle aux Prairies Saint-Martin et La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon

de 9h30 à 16h

Accueil de classes UPE2A des écoles Liberté et Contour Saint-Aubin, visite de

l’exposition « Cui-Cui », balade découverte, observation des oiseaux et d’étrangetés du

quartier, visite guidée de la Péniche Spectacle avec le commandant Charbonneau,

rencontre avec Marilyn Degrenne, auteure et lectures à haute voix avec Cécile Heurtin

Jauge limitée – contacter l’association

Samedi 5 juillet à La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon

14h à 16h

Fabrication de papier spécifique avec l’Atelier Lis et Relie

15h à 17h

. Rencontre avec Varvara Pomidor, auteure et illustratrice

. Atelier soleil : entre calligraphie et calligramme pour les enfants et leurs parents avec Souaad, habitante du quartier

17h à 19h

Découverte des plantes sauvages comestibles, dégustation d’un pesto

19h à 20h

Présentation des carnets d’observation « Comme les oiseaux, les enfants migrent… » réalisés par les élèves des classes UPE2A et apéro

14h à 20h

. Exposition Exil au Féminin, portraits photographiques et sonores de femmes, notamment du quartier, de Sylvie Esvant et témoignages sonores

. Dans l’après-midi, lectures à haute voix

Lundi 7 juillet à La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon

de 14h à 18h – Thème Les oiseaux

Création d’un carnet d’observation avec l’Atelier Lis et Relie, à partir de 14ans,rencontre

avec l’auteure Marilyn Degrenne, lectures à haute voix avec Cécile

Heurtin,

Mardi 8 juillet à La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon

de 14h à 18h – Thème Les oiseaux

Création d’un carnet d’observation avec l’Atelier Lis et Relie, à partir de 14ans,rencontre

avec Varvara Pomidor, auteure et illustratrice, lectures à haute voix avec Cécile Heurtin,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-03T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-08T18:00:00.000+02:00

La Balade des Livres 47 rue Armand Rébillon – Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine