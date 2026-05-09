Cet été au caveau Caveau de Marsannay Marsannay-la-Côte
samedi 9 mai 2026 · Caveau de Marsannay · Marsannay-la-Côte
Informations pratiques
Marsannay-la-Côte
Cet été au caveau
Caveau de Marsannay 41 Rue de Mazy Marsannay-la-Côte Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:30:00
fin : 2026-08-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-07-25 2026-08-29 2026-09-26
Plusieurs évènements pour animer la terrasse du caveau vous attendent au Caveau de Marsannay cet été : apéro-concerts, tournoi de cornhole, ban des vendanges… .
Caveau de Marsannay 41 Rue de Mazy Marsannay-la-Côte 21160 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 68 99 42 contact@caveaumarsannay.com
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English : Cet été au caveau
L’événement Cet été au caveau Marsannay-la-Côte a été mis à jour le 2026-06-30 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès