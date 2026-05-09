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AGENDA · Marsannay-la-Côte

Cet été au caveau Caveau de Marsannay Marsannay-la-Côte

samedi 9 mai 2026 · Caveau de Marsannay · Marsannay-la-Côte

Informations pratiques

Début
samedi 9 mai 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Caveau de Marsannay
Adresse
41 Rue de Mazy
Ville
21160 Marsannay-la-Côte
Département
Côte-d'Or
Tarif

Marsannay-la-Côte

Cet été au caveau

Caveau de Marsannay 41 Rue de Mazy Marsannay-la-Côte Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:30:00
fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :
2026-05-09 2026-07-25 2026-08-29 2026-09-26

Plusieurs évènements pour animer la terrasse du caveau vous attendent au Caveau de Marsannay cet été : apéro-concerts, tournoi de cornhole, ban des vendanges…   .

Caveau de Marsannay 41 Rue de Mazy Marsannay-la-Côte 21160 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 68 99 42  contact@caveaumarsannay.com

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English : Cet été au caveau

L’événement Cet été au caveau Marsannay-la-Côte a été mis à jour le 2026-06-30 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès