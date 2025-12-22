C’était écrit Théâtre du Cyclope Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 20:30 – 21:45

Gratuit : non 14€50 Tarif plein : 14€50Tarif COS : 10€50Tarif réduit : 9€50Tarif adhérent : 7€50 Adulte, En famille

A la Fabrique à Impros, on aime l’Amour, le vrai ! On aime les histoires qui commencent mal mais finissent bien, les bousculades inopinées au coin d’une rue, les romances impossibles pas si impossibles que ça, les courses effrénées dans les aéroports, les pluies battantes pour s’embrasser dans la rue, les meilleurs amis entremetteurs, les « Je le déteste, je le déteste, je le déteste ! » prononcés sans que personne n’y croit… On aime tellement les comédies romantiques, que l’on a décidé d’en créer, des inédites et uniques, juste pour vous, juste pour un soir ! Alors accrochez-vous à vos plaids et à vos marshmallows / chocolat chauds, car « C’était écrit » est une comédie romantique spontanée faite pour vous ! À partir de 7 ans | Durée : 1h15 Auteur.ice : Kévin GuéguenCompagnie : La fabrique à improsMise en scène : Kévin GuéguenComédienn.es : Kevin Guéguen, Sandra Mestrude, Aurélien Daunay, Prune des Bois

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com/?rwstep=product&re-product-id=323507



Afficher la carte du lieu Théâtre du Cyclope et trouvez le meilleur itinéraire

