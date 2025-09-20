C’était il y a cent cinquante ans : le temps des trains à vapeur Ecomusée du cheminot veynois Veynes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Journées portes ouvertes à l’écomusée. Avec une exposition (jumelée avec le Quai des Arts)

Le 1er février 1875 le train arrive à Gap ; c’est un événement pour le département des Hautes-Alpes et pour la petite ville de Veynes appelée à devenir une cité cheminote.

Ce qui se joue au niveau local est le reflet de bouleversements qui touchent l’international. A la fois produit et acteur de la révolution industrielle, le train a déjà fait son chemin. Et ce n’est qu’un début…

Ecomusée du cheminot veynois 3 rue du Jeu de Paume, 05400 VEYNES Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

train de ballast 1875