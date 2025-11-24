C’était mieux demain place de l’église Ferrières-sur-Sichon

C’était mieux demain

place de l’église Théâtre des masques Ferrières-sur-Sichon Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Début : 2025-11-24 17:00:00

2025-11-24

Film de Vinciane Millereau avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon

place de l’église Théâtre des masques Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

English :

Film by Vinciane Millereau with Elsa Zylberstein, Didier Bourdon

German :

Film von Vinciane Millereau mit Elsa Zylberstein, Didier Bourdon

Italiano :

Film di Vinciane Millereau con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon

Espanol :

Película de Vinciane Millereau con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon

