C'était mieux demain place de l'église Ferrières-sur-Sichon lundi 24 novembre 2025.
place de l'église Théâtre des masques Ferrières-sur-Sichon Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Début : 2025-11-24 17:00:00
fin : 2025-11-24
2025-11-24
Film de Vinciane Millereau avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon
place de l’église Théâtre des masques Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
English :
Film by Vinciane Millereau with Elsa Zylberstein, Didier Bourdon
German :
Film von Vinciane Millereau mit Elsa Zylberstein, Didier Bourdon
Italiano :
Film di Vinciane Millereau con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon
Espanol :
Película de Vinciane Millereau con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon
