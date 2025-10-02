C’ETAIT MIEUX DEMAIN Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains

C’ETAIT MIEUX DEMAIN Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains jeudi 2 octobre 2025.

C’ETAIT MIEUX DEMAIN Jeudi 2 octobre

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 14:30:00
fin : 2025-10-02 16:30:00

Date(s) :
2025-10-02

C’ETAIT MIEUX DEMAIN

Avant première
Date de sortie en salle 8 octobre 2025

De Vinciane MILLEREAU
Avec Elsa ZYLBERSTEIN, Didier BOURDON
  .

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64  contact@brides-les-bains.com

English :

IT WAS BETTER TOMORROW

Preview
Release date: October 8, 2025

By Vinciane MILLEREAU
With Elsa ZYLBERSTEIN, Didier BOURDON

German :

ES WAR MORGEN BESSER

Vor der Premiere
Datum des Kinostarts: 8. Oktober 2025

Von Vinciane MILLEREAU
Mit Elsa ZYLBERSTEIN, Didier BOURDON

Italiano :

ERA MEGLIO DOMANI

Anteprima
Data di uscita: 8 ottobre 2025

Di Vinciane MILLEREAU
Con Elsa ZYLBERSTEIN, Didier BOURDON

Espanol :

ERA MEJOR MAÑANA

Vista previa
Fecha de lanzamiento: 8 de octubre de 2025

Por Vinciane MILLEREAU
En el reparto: Elsa ZYLBERSTEIN, Didier BOURDON

L’événement C’ETAIT MIEUX DEMAIN Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains