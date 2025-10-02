C’ETAIT MIEUX DEMAIN Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-02 14:30:00
fin : 2025-10-02 16:30:00
2025-10-02
C’ETAIT MIEUX DEMAIN
Avant première
Date de sortie en salle 8 octobre 2025
De Vinciane MILLEREAU
Avec Elsa ZYLBERSTEIN, Didier BOURDON
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
IT WAS BETTER TOMORROW
Preview
Release date: October 8, 2025
By Vinciane MILLEREAU
With Elsa ZYLBERSTEIN, Didier BOURDON
German :
ES WAR MORGEN BESSER
Vor der Premiere
Datum des Kinostarts: 8. Oktober 2025
Von Vinciane MILLEREAU
Mit Elsa ZYLBERSTEIN, Didier BOURDON
Italiano :
ERA MEGLIO DOMANI
Anteprima
Data di uscita: 8 ottobre 2025
Di Vinciane MILLEREAU
Con Elsa ZYLBERSTEIN, Didier BOURDON
Espanol :
ERA MEJOR MAÑANA
Vista previa
Fecha de lanzamiento: 8 de octubre de 2025
Por Vinciane MILLEREAU
En el reparto: Elsa ZYLBERSTEIN, Didier BOURDON
