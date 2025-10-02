C’ETAIT MIEUX DEMAIN Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains

C’ETAIT MIEUX DEMAIN Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains jeudi 2 octobre 2025.

C’ETAIT MIEUX DEMAIN Jeudi 2 octobre

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 14:30:00

fin : 2025-10-02 16:30:00

Date(s) :

2025-10-02

C’ETAIT MIEUX DEMAIN



Avant première

Date de sortie en salle 8 octobre 2025



De Vinciane MILLEREAU

Avec Elsa ZYLBERSTEIN, Didier BOURDON

.

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English :

IT WAS BETTER TOMORROW



Preview

Release date: October 8, 2025



By Vinciane MILLEREAU

With Elsa ZYLBERSTEIN, Didier BOURDON

German :

ES WAR MORGEN BESSER



Vor der Premiere

Datum des Kinostarts: 8. Oktober 2025



Von Vinciane MILLEREAU

Mit Elsa ZYLBERSTEIN, Didier BOURDON

Italiano :

ERA MEGLIO DOMANI



Anteprima

Data di uscita: 8 ottobre 2025



Di Vinciane MILLEREAU

Con Elsa ZYLBERSTEIN, Didier BOURDON

Espanol :

ERA MEJOR MAÑANA



Vista previa

Fecha de lanzamiento: 8 de octubre de 2025



Por Vinciane MILLEREAU

En el reparto: Elsa ZYLBERSTEIN, Didier BOURDON

L’événement C’ETAIT MIEUX DEMAIN Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains