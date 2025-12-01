C’était mieux demain Salle des associations la Dière Thorigné-sur-Dué

C’était mieux demain

Salle des associations la Dière Rue Saint-Michel Thorigné-sur-Dué Sarthe

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 20:30:00

fin : 2025-12-18 23:00:00

Date(s) :

2025-12-18

Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950. Soudainement propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’homme voler en éclat, c’est un cataclysme. .

Salle des associations la Dière Rue Saint-Michel Thorigné-sur-Dué 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 05 13

