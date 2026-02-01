C’était pas gagné Roubaix

C’était pas gagné

16 rue du Curoir Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:30:00

fin : 2026-02-11 20:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Marwan Mohammed est aujourd’hui un sociologue connu et reconnu. Pourtant c’était pas gagné comme le répète souvent sa mère. Son milieu modeste, son lourd échec scolaire, son orientation en filière pro rien ne le destinait à une birllante carrière universitaire. L’auteur raconte ainisi sa jeunesse au quartier , ses efforts pour apprendre à devenir étudiants , ses engagements associatifs et sportifs, ses combats intellectuels… Marwan Mohammed ne s’est pas fait tout seul. Puissant outil d’émancipation et d’éducation populaire, la sociologue lui permet de penser son histoire presonnelle comme une véritable histpore collective, où priment la solidarité et l’entraide.

Marwan Mohammed est aujourd’hui un sociologue connu et reconnu. Pourtant c’était pas gagné comme le répète souvent sa mère. Son milieu modeste, son lourd échec scolaire, son orientation en filière pro rien ne le destinait à une birllante carrière universitaire. L’auteur raconte ainisi sa jeunesse au quartier , ses efforts pour apprendre à devenir étudiants , ses engagements associatifs et sportifs, ses combats intellectuels… Marwan Mohammed ne s’est pas fait tout seul. Puissant outil d’émancipation et d’éducation populaire, la sociologue lui permet de penser son histoire presonnelle comme une véritable histpore collective, où priment la solidarité et l’entraide. .

16 rue du Curoir Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 59 03 14 14 enpjj-roubaix@justice.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marwan Mohammed is now a well-known sociologist. Yet it wasn’t a foregone conclusion , as his mother often says. His modest background, his severe failure at school, his orientation towards a professional course of study: nothing destined him for a successful university career. The author recounts his youth in the neighborhood , his efforts to learn how to become a student , his involvement in associations and sports, his intellectual battles… Marwan Mohammed didn’t do it alone. A powerful tool for emancipation and popular education, sociology enables him to think of his personal history as a veritable collective history, in which solidarity and mutual aid take precedence.

L’événement C’était pas gagné Roubaix a été mis à jour le 2026-02-03 par Hauts-de-France Tourisme