C’ÉTAIT UNE NUIT DE NOËL MÉDIATHÈQUE Eaunes samedi 20 décembre 2025.

MÉDIATHÈQUE 785 Avenue de la Mairie Eaunes Haute-Garonne

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Pensez à vous inscrire à ce spectacle gratuit.

Conte avec marionnettes et accordéon sur le thème de la nuit de Noël .

MÉDIATHÈQUE 785 Avenue de la Mairie Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 23 22 media.eaunes@mediaeaunes.fr

English :

Don’t forget to sign up for this free show.

German :

Denken Sie daran, sich für diese kostenlose Veranstaltung anzumelden.

Italiano :

Non dimenticate di iscrivervi a questo spettacolo gratuito.

Espanol :

No olvide inscribirse en este programa gratuito.

