CETOIKI – Pourquoi « cétoiki » ? Parce que c’est toi qui choisis ! Médiathèque Simone Veil Sarcelles

CETOIKI – Pourquoi « cétoiki » ? Parce que c’est toi qui choisis ! Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque Simone Veil Val-d’Oise

Trois serviteurs de la reine des contes ont fait une très grosse bêtise. Pour la rattraper ils doivent réinventer tous les contes du monde. Pourront-ils s’en sortir grâce aux idées des enfants ? Un spectacle ludique et interactif où les enfants décident de la suite des événements.

Médiathèque Simone Veil 1 rue de Giraudon, Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France https://mediatheques.roissypaysdefrance.fr/ Nichée au cœur d’un parc arboré de huit hectares, sur le domaine du Cèdre Bleu, le centre culturel Simone Veil comprend une médiathèque intercommunale, une salle de spectacle modulable de 150 places, une école d’art, le conservatoire, des espaces associatifs et une école de cinéma portée par l’association Cinécubateur. En transports, la médiathèque est desservie, en train, par la ligne H, station Sarcelles Saint Brice, à 7 minutes à pied ; ou en bus, ligne 133, station Maison de retraite.

