Cette année ! Je crée ma mare CPIE Gâtine Poitevine Les Châteliers

Une journée pour concrétiser votre projet de mare. Vous rêvez de créer une mare chez vous mais vous ne savez pas par où commencer ?
L’animation Cette année ! Je crée ma mare est faite pour vous !
Cette formation, ouverte à toute personne ayant un projet de création de mare, vous permettra d’acquérir les bases essentielles pour concevoir, réaliser et entretenir une mare favorable à la biodiversité, sans erreurs courantes.
Prévoir son pique-nique.
A partir de 16 ans adultes, personnes souhaitant concrétiser un projet de création de mare.
Inscription obligatoire (nombre de places limité). .
CPIE Gâtine Poitevine 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44 chloe@cpie79.fr
