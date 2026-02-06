Cette année ! Je crée ma mare CPIE Gâtine Poitevine Les Châteliers

Cette année ! Je crée ma mare

CPIE Gâtine Poitevine 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Une journée pour concrétiser votre projet de mare. Vous rêvez de créer une mare chez vous mais vous ne savez pas par où commencer ?

L’animation Cette année ! Je crée ma mare est faite pour vous !

Cette formation, ouverte à toute personne ayant un projet de création de mare, vous permettra d’acquérir les bases essentielles pour concevoir, réaliser et entretenir une mare favorable à la biodiversité, sans erreurs courantes.

Prévoir son pique-nique.

A partir de 16 ans adultes, personnes souhaitant concrétiser un projet de création de mare.

Inscription obligatoire (nombre de places limité). .

CPIE Gâtine Poitevine 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44 chloe@cpie79.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cette année ! Je crée ma mare

L’événement Cette année ! Je crée ma mare Les Châteliers a été mis à jour le 2026-02-02 par CC Parthenay Gâtine