CETTE NOTE QUI COMMENCE AU FOND DE MA GORGE Pézenas

CETTE NOTE QUI COMMENCE AU FOND DE MA GORGE

Une pièce haletante écrite intégralement en alexandrins (le vers du XVIIè siècle et du rap d’aujourd’hui ) et en décasyllabes (propre à la poésie épique) dans laquelle notes et voix esquivent la parole d’exil pour habiter la langue d’accueil.

Jeudi 15 janvier 2026 à 20:00

MAISON DU PEUPLE

Aref vient de quitter Bahia mais ne veut pas rentrer en Afghanistan. Il veut faire de la musique avec ses amis exilés aux quatres coins de l’Europe de puis le retour au pouvoire des Talibans. Bahia, forte de ses 20 ans et de son coeur résolu, refuse d’en rester là. Fabrice Melquiot s’inspire de la vie d’Esmatullah Alizadah, musicien d’origine afghane qui incarne ici le rôle d’Aref et signe la musique dans laquelle dialoguent dambura, harmonium et tablas.

De Fabrique Melquiot avec Esmatullah Alizadah et Angèle Garnier

Durée 45min + 3 titres musicaux du répertoire de Esmatullah Alizadah

Tout public dès 11 ans

English :

A breathtaking piece written entirely in alexandrine (the verse of the 17th century and today’s rap) and decasyllabic (typical of epic poetry), in which notes and voices dodge the language of exile to inhabit the language of welcome.

