Cette nuit une chouette m’a dit… Saison Culturelle Bédée Bédée

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 15:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Dans le cadre de la saison culturelle de Bédée, LaCoustik accueille le specacle jeune public » Cette nuit une chouette m’a dit… » le 4 février à 11h et 15h.

« Cette nuit une chouette m’a dit… » est un spectacle jeune public (à partir de 5 ans) bilingue français / gallo autour d’histoires d’animaux: il sera question d’araignée à plumes, de loup enfermé dans une cage et de l’élégante reine des grenouilles.

C’est un solo où je navigue entre différentes formes d’oralités: le chant, le conte, le corps en mouvement, l’humour, la harpe et les percussions. »

Gratuit. Sur réservation. .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04

