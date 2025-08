Cette semaine avec le Carnet de Balades Écopôle Nantes

Cette semaine avec le Carnet de Balades Écopôle Nantes lundi 4 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-04 08:00 – 23:59

Gratuit : non Tout public

Amusez-vous avec les p’tites bêtes qui sautent ou les rochers à marée basse ! Visitez un terrain de la LPO ou profitez du programme de l’étoile verte. www.ecopole.org/carnet-de-balades

Écopôle Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 54 54 http://www.ecopole.com