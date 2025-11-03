Cette semaine avec le Carnet de Balades Maison de l’Environnement Ecopole Nantes
Cette semaine avec le Carnet de Balades 3 – 9 novembre Maison de l’Environnement Ecopole Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-03T08:30:00 – 2025-11-03T23:59:00
Fin : 2025-11-09T08:30:00 – 2025-11-09T23:59:00
Profitez d’un atelier lactofermentation ou encore découvre un refuge hivernal au coeur de Nantes ! www.ecopole.org/carnet-de-balades
Maison de l’Environnement Ecopole 31 Rue Louis Joxe, Nantes Nantes 44007 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « http://www.ecopole.org/carnet-de-balades »}]
Ecopôle