Cette semaine avec le Carnet de Balades Maison de l’Environnement Ecopole Nantes

Cette semaine avec le Carnet de Balades 3 – 9 novembre Maison de l’Environnement Ecopole Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T08:30:00 – 2025-11-03T23:59:00

Fin : 2025-11-09T08:30:00 – 2025-11-09T23:59:00

Profitez d’un atelier lactofermentation ou encore découvre un refuge hivernal au coeur de Nantes ! www.ecopole.org/carnet-de-balades

Maison de l'Environnement Ecopole 31 Rue Louis Joxe, Nantes Nantes 44007 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

ecologie nature

Ecopôle