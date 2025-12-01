Ceuille ta comptine BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Ceuille ta comptine

Le 10 déc. 2025 au Tiers-Lieux de Bagnères spectacle musical Cueillette ta comptine à 10h30 et 17h dès 6 mois, avec coin jeux dès 10h et 16h30. 3 € (+2 € adhésion). Réservation conseillée 06 71 58 46 16.

BAGNERES-DE-BIGORRE Au tiers-lieux en Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 58 46 16

Dec. 10, 2025 at Tiers-Lieux in Bagnères: Cueillette ta comptine musical show at 10:30am and 5pm for 6-month-olds, with play corner at 10am and 4:30pm. 3 ? (+2 ? membership). Booking recommended: 06 71 58 46 16.

