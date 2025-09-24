Ceuillette du verger communal Virson

Ceuillette du verger communal Virson mercredi 24 septembre 2025.

Ceuillette du verger communal

Verger communal Virson Charente-Maritime

Venez aider les bénévoles de l’association Virson s’Anime pour la cueillette annuelle de pommes dans le verger de la commune.

Cette récolte est au profit de l’association.

Un moment convivial pour soutenir la vie locale !

Verger communal Virson 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 35 47 03

English :

Come and help the volunteers from the Virson s’Anime association with their annual apple picking in the local orchard.

This harvest is for the benefit of the association.

A convivial moment to support local life!

German :

Helfen Sie den Freiwilligen des Vereins Virson s’Anime bei der jährlichen Apfelernte im Obstgarten der Gemeinde.

Diese Ernte kommt dem Verein zugute.

Ein geselliger Moment, um das lokale Leben zu unterstützen!

Italiano :

Venite ad aiutare i volontari dell’associazione Virson s’Anime nella raccolta annuale delle mele nel frutteto locale.

Questa raccolta è a beneficio dell’associazione.

È un ottimo modo per sostenere la vita locale!

Espanol :

Ven a ayudar a los voluntarios de la asociación Virson s’Anime en su recogida anual de manzanas en el huerto local.

Esta cosecha es en beneficio de la asociación.

¡Es una forma estupenda de apoyar la vida local!

