Ce(ux) qui manque(nt) Alliance française de Montpellier Montpellier Lundi 9 juin, 18h00 Entrée libre

Dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes (SALC), la metteuse en scène et comédienne Gabrielle Gonzalez joue la pièce « Ce(ux) qui manque(nt) » à Montpellier.

Cette pièce questionne des sujets très actuels comme l’identité, l’exil, le déracinement, l’héritage, …, la guerre.

Synopsis :

Enfin arrivée dans le hall d’embarquement de l’aéroport d’Ezeiza, Élise Gomez a quarante minutes avant de prendre son avion. Le grand retour est imminent et la nostalgie la gagne. Mais, alors qu’elle est perdue dans ses pensées, elle entend parler français. Et, comme aimantée, elle s’installe face à cette famille quelque peu bruyante.

Elle ne peut s’empêcher de se présenter. Cela fait deux ans qu’elle n’a pas parlé français, alors les mots sortent tout seuls. Elle se lance dans un long monologue.

A partir de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-09T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-09T19:00:00.000+02:00

Alliance française de Montpellier 17 rue Marceau 34000 Montpellier Centre Montpellier 34000 Hérault