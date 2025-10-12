Ce(ux) qui manque(nt) Médiathèque Émile Zola Montpellier

Ce(ux) qui manque(nt) Médiathèque Émile Zola Montpellier dimanche 12 octobre 2025.

Ce(ux) qui manque(nt) Médiathèque Émile Zola Montpellier Dimanche 12 octobre, 16h30 Entrée libre

Représentation de la pièce « Ce(ux) qui manque(nt) » programmée dans le cadre de la Biennale Euro-Africa de Montpellier le dimanche 12 octobre à 16h30 à la Médiathèque Emile Zola.

Cette pièce questionne des sujets très actuels comme l’identité, l’exil, le déracinement, l’héritage, …, la guerre.

Un échange avec le public est proposé à la suite des représentations.

Synopsis :

Enfin arrivée dans le hall d’embarquement de l’aéroport d’Ezeiza, Élise Gomez a quarante minutes avant de prendre son avion. Le grand retour est imminent et la nostalgie la gagne. Mais, alors qu’elle est perdue dans ses pensées, elle entend parler français. Et, comme aimantée, elle s’installe face à cette famille quelque peu bruyante.

Elle ne peut s’empêcher de se présenter. Cela fait deux ans qu’elle n’a pas parlé français, alors les mots sortent tout seuls. Elle se lance dans un long monologue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-12T16:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-12T17:30:00.000+02:00

1

0467348700

Médiathèque Émile Zola 218 Bd de l’Aéroport international, 34000 Montpellier Centre Montpellier 34064 Hérault