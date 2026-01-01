Ce(ux) qui nous lie(nt) Maison de la Conversation Paris

Ce(ux) qui nous lie(nt) est une invitation à explorer les métiers artisanaux, leur lien avec l’art et notre rapport à l’artisanat en tant que spectateur.

Dans le cadre du Flex Festival, les étudiant·es de l’ICART proposent une programmation mêlant exposition, ateliers et temps d’échange avec artistes et artisan·es, pour croiser créations contemporaines et pratiques traditionnelles.

Une exposition ouverte à toutes et tous, petits et grands curieux, avec des œuvres uniques et des moments de transmission animés par les artistes.

Date

Du vendredi 23 janvier au dimanche 25 janvier 2026

Horaires & temps forts

Vendredi 23/01

19h – 22h — ouverture de l’exposition

Samedi 24/01

12h — temps d’échange avec Solenn Giorgianni

14h — atelier « Tisser les récits »

17h — temps d’échange avec Amandine Abbé

Dimanche 25/01

11h — atelier céramique

14h — temps d’échange final

Tarif

Gratuit

Animation

ICART — Flex Festival

Lien d’inscription

https://my.weezevent.com/ceux-qui-nous-lient

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Artistes & intervenant·es

@toscanehuster, @duccieo, @reine_rv, @amandine_abbé, @guerinroseaimee, @Anouk.lmg, @solenn_decor, @rrapsto

Exposition, ateliers et échanges autour de l’artisanat, par les étudiant·es ICART, au Flex Festival, du 23 au 25 janvier.

Le dimanche 25 janvier 2026

de 11h00 à 17h00

Le samedi 24 janvier 2026

de 12h00 à 17h00

Le vendredi 23 janvier 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-23T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-25T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-23T19:00:00+02:00_2026-01-23T22:00:00+02:00;2026-01-24T12:00:00+02:00_2026-01-24T17:00:00+02:00;2026-01-25T11:00:00+02:00_2026-01-25T17:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://my.weezevent.com/ceux-qui-nous-lient communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

