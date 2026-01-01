Ce(ux) qui nous lie(nt) Maison de la Conversation Paris
Ce(ux) qui nous lie(nt) est une invitation à explorer les métiers artisanaux, leur lien avec l’art et notre rapport à l’artisanat en tant que spectateur.
Dans le cadre du Flex Festival, les étudiant·es de l’ICART proposent une programmation mêlant exposition, ateliers et temps d’échange avec artistes et artisan·es, pour croiser créations contemporaines et pratiques traditionnelles.
Une exposition ouverte à toutes et tous, petits et grands curieux, avec des œuvres uniques et des moments de transmission animés par les artistes.
Date
Du vendredi 23 janvier au dimanche 25 janvier 2026
Horaires & temps forts
Vendredi 23/01
19h – 22h — ouverture de l’exposition
Samedi 24/01
12h — temps d’échange avec Solenn Giorgianni
14h — atelier « Tisser les récits »
17h — temps d’échange avec Amandine Abbé
Dimanche 25/01
11h — atelier céramique
14h — temps d’échange final
Tarif
Gratuit
Animation
ICART — Flex Festival
Lien d’inscription
https://my.weezevent.com/ceux-qui-nous-lient
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Artistes & intervenant·es
@toscanehuster, @duccieo, @reine_rv, @amandine_abbé, @guerinroseaimee, @Anouk.lmg, @solenn_decor, @rrapsto
gratuit Tout public.
https://my.weezevent.com/ceux-qui-nous-lient communication@maisondelaconversation.org
